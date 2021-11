Ev fiyatları yüzde 65 yükselebilir

KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, konut fiyatlarının maliyetten dolayı artacağını, ev alımı için doğru zamanın şu an olduğunu belirtti. A Para'da açıklamalarda bulunan Elmas, ev fiyatlarının yaklaşık yüzde 60-65 oranında artacağını, bu dönemde yatırım amaçlı konut alanların pişman olmayacağını belirtti. Elmas, "Konut fiyatları şu an yüzde 35 ama maliyetler yüzde 100 artmış durumda. İnşaat firmaları olarak ciddi anlamda arada kalarak bu işleri yapmaya gayret ediyoruz. Bu da halkımız için çok iyi bir fırsat. Her halükarda maliyet artışları konut fiyatlarına yansıyacak. Bundan sonra konut almadığınız her ay yüzde 5 daha pahalıya alacaksınız. Zaten son 3 aydır aylık yüzde 4 oranında konut fiyatları artıyor. Yani doğru bir zamandır konut almak için. Türkiye'de konut fiyatları dolar bazında da çok düşük" diye konuştu.

