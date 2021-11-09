İtalyan Bianchi’den İzmir’e büyük yatırım

Türkiye'de faaliyet gösteren İtalyan ticaret ve sanayi dünyasının temsilcileri, özellikle salgın döneminde İtalyan şirketlerin Türkiye'de yatırım arayışının arttığını ifade etti. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, iki ülke arasındaki ithalat- ihracat seviyesinin bu yıl tekrar 20 milyar doları bulacağını ancak bu rakamı yetersiz gördüklerini söyledi. İtalya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü Gianluca Guerrier de Türkiye'de birçok sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 1.600 İtalyan firması bulunduğunu belirterek, "Bunların arasında İtalya'daki çok büyük gruplar da yer alıyor" dedi. Guerrier, çok detaylı bilgiye sahip olmamakla birlikte Bianchi firmasının özellikle İzmir bölgesinde üretiminin bir kısmını yapmak üzere 10 milyon avroluk bir yatırım yapacağını açıkladığını bildirdi.

DİĞER