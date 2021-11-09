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Haberler Ekonomi Petkim’in 9 aylık net karı 3 milyar 909 milyon oldu

Petkim’in 9 aylık net karı 3 milyar 909 milyon oldu

Petkim’in 9 aylık net karı 3 milyar 909 milyon oldu

9.11.2021

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in, net karı yılın 9 ayında 3 milyar 909 milyon lira oldu. Petkim'in bu dönemde toplam satışları 19 milyar 165 milyon liraya ulaştı. Şirketin söz konusu dönemde öz kaynaklarında 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 50 artış yaşanırken, toplam borçluluğu 261 milyon dolar azaldı. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Petkim'in ürün çeşitliliği ve entegre üretim tesisleri sayesinde kesintisiz üretim yaptığını belirterek, "Üretimden satışların yanında ticari satışlarımızı da bu dönemde artırmayı başardık. Bu zorlu süreçte şirket olarak imza attığımız güçlü performansın yanı sıra tahakkuku gerçekleşen 821 milyon liralık kurumlar gelir vergisi ile ülke ekonomimiz için de önemli bir finansal değer ürettik" dedi.
ŞENOL KANTÜRK
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