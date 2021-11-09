Sahte fatura için özel yasa geliyor

AK Parti'nin, özellikle inşaat ve enerji sektörlerinde yaşanan sahte fatura ile ilgili yaptığı çalışmada sona gelindi. Düzenlemenin 15 maddelik ayrı bir yasa teklifi olarak gündeme taşınması planlanıyor. Teklif kapsamında hem cezalar arttırılacak hem de sahte belge düzenlenmesinin önüne geçecek bir dizi adım atılacak. Yasal düzenleme şu değişiklikleri içeriyor:

YENİ MEKANİZMA KURULACAK: Teklif ile sadece sahte faturanın cezası düzenlenmeyecek aynı zamanda sahte faturayı önleyecek mekanizmalar kurulacak. Sahte fatura düzenlenmesini önleyen mekanizmalar da düzenleme içinde yer alacak.

FATURA LİMİTİ DÜŞTÜ: Yasayla eş zamanlı olarak elektronik fatura kapsamındaki ödemelerin oranı yenilenecek. Şu anda 5 bin liranın üzerinde yapılabilen elektronik faturanın limiti 2 bin liraya kadar düşürülecek.

TEMİNAT İSTENECEK: Sahte belge düzenleyenler ve geçmişte buna sık başvuranlardan yeni dönemde teminat istenecek. Teminat vermeyenler belge düzenleyemeyecek.

CEZALAR ARTACAK: Sahte fatura zincirleme suç kapsamından çıkartılacak. Ancak verilen cezanın oranı artırılmayacak. Şu anda her suç için 3 ila 5 yıl arasında ceza veriliyor. Bunun 5 ila 8 yıla çekilmesi planlanıyor.

UZLAŞMA MEKANİZMASI: Uzlaşma mekanizması devam edecek ancak bu konuda da bazı yenilikler yapılacak. Borcunun yüzde 50'sini yatırmayı kabul edenin cezası yüzde 50 oranında indirilecek.

■ ZÜBEYDE YALÇIN