Türkiye’nin yüzde 82’si doğalgaza kavuştu

TÜRKİYE'DE 2000'li yıllarda sadece 5 şehirde doğalgaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilin tümüne ve 604 ilçe ve belde ile 171 OSB'ye doğalgaz ulaştırılmış durumda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026 yılına kadar 367 yeni yerleşim yerine daha doğalgaz götürmeyi hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin dünyadaki gaz tedarik sıkıntısından etkilenmemesi için kış öncesi her türlü tedbiri aldıklarını açıklarken, 2000'li yıllarda 1,3 milyon olan doğalgaz abone sayısı 17,9 milyona çıktı ve ülke nüfusunun yüzde 82'sine doğalgaz kullanım imkânı sunuldu. Böylece doğalgazdan aktif olarak faydalanan nüfus ise 56 milyona çıkarıldı. ■ BARIŞ ŞİMŞEK

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