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Haberler Ekonomi 3 yılda 60 milyar dolarlık gıda ve tarım ürünü ihraç edildi

3 yılda 60 milyar dolarlık gıda ve tarım ürünü ihraç edildi

3 yılda 60 milyar dolarlık gıda ve tarım ürünü ihraç edildi

10.11.2021

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünü ihracatını her geçen yıl daha da artırdığına dikkat çekerek, "Son 3 yılda yaklaşık 60 milyar dolar ihracata, 15.4 milyar dolar dış ticaret fazlasına ulaştık. Artık 206 ülkeye, 2 bin 90 çeşit tarım ve gıda ürünü satıyoruz" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK / ANKARA

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