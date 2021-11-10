Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin batı-kuzey-doğu cepheli olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 25.01.2022 15:05 belirlendi.
Ankara'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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