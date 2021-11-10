Ankara’da icradan satılık daire

Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin batı-kuzey-doğu cepheli olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 25.01.2022 15:05 belirlendi.