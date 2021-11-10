Asgari ücrete 19 yıldaki en yüksek zam yapılacak

ASGARI ücrette 2022 zammı için nefesler tutulurken, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan bir televizyon programında 2022 asgari ücret zammının 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacağını söyledi. Özkan, "Bugüne kadar ortalama olarak enflasyon artışının yaklaşık yüzde 50 üzerinde asgari ücrette zamla bugüne kadar getirmişiz. 2002'den bugüne kadarki dönemde yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10 ise yüzde 15, yüzde 15 ise yüzde 22,5-23 oranında bir zam yaparak getirmişiz. Bu noktada vatandaşın refahını artıracak, kur karşısında erozyonu ortadan kaldıracak bir rakam olacaktır. İnşallah 19 yıllık dönemde ortaya koymuş olduğumuz asgari ücret zammının en üst seviyede belirlendiği bir zam olacağını buradan ifade edebilirim" diye konuştu.

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