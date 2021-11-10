EYT ile ilgili çalışmalar sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasını yaptı. Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

YÜKLERİNİ ALACAĞIZ

"Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz" diyen Bakan Bilgin, dün Zonguldak'ta yaptığı açıklamada da "Asgari ücretli çalışanların üzerindeki yükü alacağız" ifadelerini kullandı. Bilgin, "Karar aşamasına gelince paylaşırız" dedi.

Asgari ücret tespitine ilişkin meslek gruplarının beklentilerinin saptanacağını kaydeden Bilgin, farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını, araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Gelecek dönemde Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağı bilgisini veren Bilgin, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin soruya, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor" yanıtını verdi.

ERDEM ANILAN