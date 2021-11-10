Mahkeme İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan 100.023 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Tarlanın satış tarihi olarak 27.12.2021 10:30 belirlendi.
İzmir'de icradan satılık tarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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