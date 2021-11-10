Organize sanayilerde 500 bin yeni istihdam

TÜRKİYE sanayisinin kalbi organize sanayi bölgeleri istihdam deposu haline gelirken, endüstriyel dönüşüm hamleleri, tüm parsellerde üretime geçilmesiyle 500 bin kişiye daha iş kapısı açılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sayıları 325'e ulaşan organize sanayi bölgelerinde 2 milyon 140 bin kişiye iş imkânı sağlandığını belirterek, "Çok sayıda sanayi bölgesi yüksek doluluk oranına sahip olup 2020 itibariyle OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. Bu yılın yatırım programında 15 yeni olmak üzere devam eden 102 adet sanayi bölgesi projesi bulunuyor" dedi. Varank, OSB'lerin dünyada örnek bir model olarak ortaya konulabilecek unsurlar barındırdığını söyledi.HAZAL ATEŞ