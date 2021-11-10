Yaş üzüm ihracatı 10 ayda yüzde 36 yükseldi

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Manisa-İzmir-Denizli üçgeninde 60 bin üreticinin 1 milyon 100 bin dönüm bağ alanlarında sultani üzüm üretimi yaptığı belirtti. Türkiye'nin 2020 yılında 158 milyon dolarlık taze üzüm ihracatı yaptığını bildiren Uçak, şunları kaydetti: "2021 yılının 10 aylık döneminde 2020 yılı toplam ihracat rakamını geride bıraktık. Türkiye'nin sofralık taze üzüm ihracatı 2021 yılının 10 aylık zaman aralığında yüzde 36'lık artışla 118 milyon dolardan 160 milyon dolara çıktı. 2021 yılındaki 200 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz."

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