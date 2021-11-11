Benzinde 32 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında dün gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,52 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,47 liradan 8,15 liraya, İzmir'de 8,54 liradan 8,22 liraya inecek.

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