İşsizlik Eylül’de yüzde 11,5 oldu

TÜRKİYE'DE işsizlik oranı, Eylül'de bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 794 bin kişi oldu. TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, Eylül'de bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı Eylül'de 426 bin kişi yükseldi.

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