TÜRKİYE'DE işsizlik oranı, Eylül'de bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 794 bin kişi oldu. TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, Eylül'de bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı Eylül'de 426 bin kişi yükseldi.
İşsizlik Eylül’de yüzde 11,5 oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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