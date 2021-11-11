Kadınlar için 2 proje

PANDEMİ sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerileyen kadın istihdamı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki önemli proje üzerinde çalışıyor. Bu projeler kapsamında kadınlar geleceğin mesleklerine yönlendirilirken, ürettiklerini kamuoyunun da yakından tanıdığı kişilerin mentorluğunda satma yöntemlerini öğrenecekler. Önümüzdeki yıl hayata geçecek proje ile 18-29 yaş arasındaki kadınların istihdamı için hibe ve destek programları da başlatılacak.

AVRUPA BİRLİĞİ FONLARIYLA

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun oluşturduğu alt komisyona gelen yetkililer kadın istihdamı konusunda bilgi verdi. Gönderilen bilgi notlarında da bu alanda yapılan iki önemli proje anlatıldı. Projelerin ilki kadınların geleceğin işlerinde de söz sahibi olmasını sağlamaya dönük. Proje AB fonları ile birlikte yürütülürken, teknoloji ve inovasyon da dahil gelecekte ihtiyaç duyulacak ya da önem kazanacak alanlar ile ilgili projelere 7 milyon euroluk kaynak aktarılacak. Bu konuda başvurular alınırken, önümüzdeki günlerde destek verilecek projeler açıklanacak. İkinci önemli proje ise kadınların ürettiklerini daha iyi pazarlamasını sağlamaya dönük olacak. Proje TOBB ile birlikte yürütülecek. Bu kapsamda kadınlara alanında uzman, kamuoyunun da yakından tanıdığı bazı isimlerin mentorluk yapması sağlanacak. Ayrıca büyük internet satış sitelerinden de destek istendi. ■ ZÜBEYDE YALÇIN

MİLYONLARCA KİŞİYE SOSYAL KORUMA

HÜKÜMET, 2022'de de ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmaya devam edecek, sosyal yardım ulaştırılan hane ve vatandaş sayısı artacak. Nakdi sosyal yardım, şartlı eğitim desteği, ücretsiz sağlık hizmeti başta olmak üzere 40 kalemde 104.2 milyar liralık sosyal harcama yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kapsayıcı sosyal yardım programları kapsamında Eylül ayı itibariyle 5 milyon 835 milyon ihtiyaç sahibi haneye ulaşıldığını söyledi. Vatandaşlara 5.4 milyar lira elektrik tüketim desteği sağlandı. Çocukların ailelerinden uzakta eğitim görmemesi için çocuk başına verilen destek tutarı 1259 liraya çıkarıldı. ■ HAZAL ATEŞ