Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) uzman yardımcısı alımı yapacak!

KDK sözlü sınav sonuçlarına göre 20 Kamu Denetçiliği uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 15-29 Kasım'da e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) uzman yardımcısı alımının detayları...
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, kurumun "www.ombudsman.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
Adaylar sınava ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden edinebilecek.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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