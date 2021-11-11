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Kerevizde fiyat oyunu

Üreticiden 3 liraya alınan kereviz halde pazarcılara 6 liradan satılıyor. Ürünün fiyatı pazarda 7, manavda 8, markette 9, sanal marketlerde ise 12-13 liraya çıkarken, vatandaşlar fırsatçılara tepki gösteriyor

Kerevizde fiyat oyunu

11.11.2021

Türkiye'de sebze meyve ve gıda sektörlerinde fırsatçılar astronomik fiyat oluşumlarına neden olmayı sürdürürken, vatandaşlar sorunun çözüme kavuşturularak ürün etiketlerinin aşağıya çekilmesini istiyor. Üreticiden 3 liraya satın alınabilen kerevizin marketlere gelene kadar 12 lira ve üzerine çıkması "pes" dedirtiyor. Kış aylarının vazgeçilmezi sağlık, şifa ve antioksidan deposu kerevizdeki fahiş fiyat oyunu vatandaşların tepkisine neden oluyor.

YÜZDE 50 YÜKSELİŞLE
Kerevizin bol miktarda yetiştiği İzmir Torbalı'da üreticiden 3 liraya alınan sebzenin, sanal marketlere uzanan yolculuğunda fiyatının 3-4 kat artması dikkat çekiyor. Kereviz halden pazarcılara yüzde 50 zamlı fiyatla 6 liradan fatura ediliyor. Kerevizin pazardaki fiyatı 7 liraya, manavda 8 liraya, markette 9 liraya, sanal marketlerde ise 12-13 liraya çıkıyor. Üreticiler "Bizden çok başkaları kazanıyor" derken, ürünün tarladan tezgahlara ve sanal marketlere gelene kadar fahiş fiyat oyunlarıyla kat kat artması üreticiler kadar tüketicileri de isyan ettiriyor.

FAHİŞ ORANLARDA
Yaz aylarının sonuna doğru ekilerek sonbaharın sonu ile kış aylarının başı arasında hasat edilen kerevizler, dalından koparıldığı gibi sofraları süslüyor. Vatandaşlar, "Tarladan çıkan ürün fahiş oranda artışlarla el değiştirerek sofralarımıza geliyor. Fiyat denetimleriyle kereviz fiyatı da makul seviyelere çekilebilir" görüşünü dile getiriyor.

TOLGA TEKİN

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