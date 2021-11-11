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Haberler Ekonomi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzman yardımcısı alacak!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzman yardımcısı alacak!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na personel alınacak! Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sigortacılık uzman yardımcılığı için giriş sınavı yapılacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzman yardımcısı alacak!

11.11.2021, 08:56

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilana göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu duyurdu. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre sigortacılık uzman yardımcısı alınacak. Personel alımı için yapılacak giriş sınavı duyurusu yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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