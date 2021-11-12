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Haberler Ekonomi Depozito iadesi iki ay sonra başlıyor

Depozito iadesi iki ay sonra başlıyor

Depozito iadesi iki ay sonra başlıyor

12.11.2021

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi ile 24.2 milyon ton atığın ekonomiye kazandırıldığını belirterek, depozito uygulamasının 2022 Ocak ayı itibarıyla başlayacağını belirtti. Uygulamaya göre; kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek. Ücretli poşet uygulamasının ardından şimdi de kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak. Bakan Kurum, "Türkiye Çevre Ajansı'mız ile depozito yönetim sistemini kuruyoruz. Online merkezi veri sistemini ve internet bağlantılı depozito iade makinalarımızı hazırlıyoruz. Uygulamayla ekonomimize yıllık 4 milyar lira katkı ile on binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacağız" diye konuştu.
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