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Haberler Ekonomi Devlet desteğiyle yola çıkıp ihracatçı oldu

Devlet desteğiyle yola çıkıp ihracatçı oldu

Devlet desteğiyle yola çıkıp ihracatçı oldu

12.11.2021

DENİZLİ'DE henüz 20 yaşında başladığı tekstil işçiliğinde kendi tasarımlarıyla marka olma hayalleri kuran Nilgün Serttaş, devlet desteğiyle çıktığı yolculukta 1 yılda ihracatçı olmayı başardı. Fuarlara katılan, salgın sürecinde de internet üzerinde satış kanallarını geliştiren Serttaş, ilk yılında ihracat yapmanın sevincini yaşadı.

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SERTTAŞ, yıllar boyunca işçi olarak çalıştığı firmalara tasarım konusunda fikirler verdiğini, daha iyisini yapacağına inandığı için "Artık yeter, kendi düşüncelerimi, markamı ön plana çıkarma zamanı geldi" diyerek yola çıktığını söyledi.

Tasarımlarını İngiltere, ABD, Yunanistan, Rusya ve Suudi Arabistan'a gönderdiğini, dış pazara odaklandığını dile getiren Serttaş, "Bu işe başladığımda bana, 'tasarım yaparak para kazanamazsın' diyenler oldu. 'Otur evinde komşuya bir şeyler dik daha çok para kazanırsın' dediler ama bunu konuşanlar aynı yerdeler. Ben ise kendimi onların çok çok üzerinde görüyorum. Elimdeki kısıtlı imkanlarla en iyi noktaya geldiğimi düşünüyorum. Hedefim iç ve dış piyasada iyi bir marka olmak" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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