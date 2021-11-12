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Haberler Ekonomi Dolar/TL 9,97’yı, gram altın 597 lirayı gördü

Dolar/TL 9,97’yı, gram altın 597 lirayı gördü

Dolar/TL 9,97’yı, gram altın 597 lirayı gördü

12.11.2021

DOLAR/TL, dün sabah saatlerinde tarihi zirvesini 9,97'nin üzerine taşırken euro/TL ise 11,45 seviyesini geçti. 587 lira ile rekor kıran altının gram fiyatı da dün sabah 597 liranın üzerine çıktı. Günün ikinci yarısında kurların zirveden hafif uzaklaştığı gözlendi.

Dolar/ TL'de günlük yükseliş yüzde 1,5'e yaklaşırken 10 lira psikolojik sınırına yaklaştı. Küresel piyasalarda 5 ayın zirvesinin görülmesi ve dolar/TL'deki yükselişle güçlenen gram altın fiyatları da rekor kırdı. Altının gramı 597 liranın üzerine çıkarken çeyrek altın 972 liradan alıcı buldu. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise 1.863 dolar düzeyinde seyretti

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