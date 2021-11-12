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Haberler Ekonomi Girişimci Yunus Emre’den işletmecilik sırları

Girişimci Yunus Emre’den işletmecilik sırları

Girişimci Yunus Emre’den işletmecilik sırları

12.11.2021

GİRİŞİMCİ Yunus Emre "işletmeciliğin doğru yapılması en başta iyi bir müşteri gözlemcisi olmaktan geçmektedir" dedi. Yapmış olduğu yatırımlarla son dönemde adından sıkça söz ettiren başarılı girişimci Yunus Emre "Müşterisi olmaktan mutlu olacağın şekilde yönet" felsefesinin işletmeleri başarıya ulaştırmada anahtar fikir olduğunu belirtti. Yunus Emre "artık konsept olmayan, çalışanlarında diksiyon ve iletişim sorununu aşamayan, iyi bir mutfak, güzel bir sunum ve iyi bir sosyal medyaya sahip olamayan işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmelerinin mümkün olmadığını" vurguladı. Emre, işletmecilikteki başarının yenilikleri izlemekten geçtiğini, yurt dışındaki trendlerin de sıkı takipçisi olduğunu belirtti.
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