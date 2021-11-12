  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi KOSGEB sayesinde iş dünyasına atıldı

KOSGEB sayesinde iş dünyasına atıldı

KOSGEB sayesinde iş dünyasına atıldı

12.11.2021

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ebru Aykul, KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu. KOSGEB Girişimcilik Destek Programından yararlanan genç kadın girişimci, kendi ahşap tasarım atölyesini açarak eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi.

6 YILLIK HAYALDİ
AHŞAP tasarım atölyesi kuran Aykul, "Bu iş benim 6 yıllık hayalimdi. KOSGEB'e başvurmuştum. Hiç kimse onaylamamıştı bu başvurumu. Yapamazsın, başaramazsın dediler. Ama benim kişiliğim itibari ile biraz inatçıyım. Başvurumu yaptım, derslerine katıldım, sınavlarına katıldım. Kurula girdim ve nitekim yaptım, başardım. Makinem geldi, çok mutluyum ve işimi geliştirmeyi istiyorum. Bu işin ucundan tuttum ve adeta benim hayalim oldu bu iş. Daha sonra araştırmalar yaptım ve genç girişimci olarak KOSGEB'e başvurdum. Yüzde 75 hibe desteği ile makinelerimi aldım. Bu işimi daha da ilerletmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KOSGEB sayesinde iş dünyasına atıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.