KOSGEB sayesinde iş dünyasına atıldı

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ebru Aykul, KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu. KOSGEB Girişimcilik Destek Programından yararlanan genç kadın girişimci, kendi ahşap tasarım atölyesini açarak eşinin ve kendisinin hayallerini gerçekleştirdi.

6 YILLIK HAYALDİ

AHŞAP tasarım atölyesi kuran Aykul, "Bu iş benim 6 yıllık hayalimdi. KOSGEB'e başvurmuştum. Hiç kimse onaylamamıştı bu başvurumu. Yapamazsın, başaramazsın dediler. Ama benim kişiliğim itibari ile biraz inatçıyım. Başvurumu yaptım, derslerine katıldım, sınavlarına katıldım. Kurula girdim ve nitekim yaptım, başardım. Makinem geldi, çok mutluyum ve işimi geliştirmeyi istiyorum. Bu işin ucundan tuttum ve adeta benim hayalim oldu bu iş. Daha sonra araştırmalar yaptım ve genç girişimci olarak KOSGEB'e başvurdum. Yüzde 75 hibe desteği ile makinelerimi aldım. Bu işimi daha da ilerletmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MURAT ŞENBAKLAVACI