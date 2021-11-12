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Haberler Ekonomi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 4/B (Sözleşmeli Personel) alımı gerçekleştirecek

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 4/B (Sözleşmeli Personel) alımı gerçekleştirecek

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 4/B (Sözleşmeli Personel) alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 4/B Sözleşmeli Personel alımı gerçekleştirecek

12.11.2021, 09:03

Basın İlan Kurumu İlan Portalı www.ilan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre üniversiteden şu açıklama yapıldı; "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda" yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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