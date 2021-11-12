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Haberler Ekonomi Sağlıkçı ataması için ilk başvuru bugün

Sağlıkçı ataması için ilk başvuru bugün

12.11.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 40 bin sağlıkçı ataması için başvurular, 12-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Bugün başlayacak başvuruların değerlendirme sonuçları, 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Kura çekimi ise 2 Aralık'ta olacak. Atama evrakları, 17 Aralık 18.00'e kadar alınacak. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına başvuru yapılacak.
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