Sanayide çarklar dönüyor! Yüzde 8,9 artış gösterdi

Eylül 2021 sanayi üretim verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre sanayi üretimi yıllık %8,9 artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %8,9 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9, imalat sanayi sektörü endeksi %9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,0 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,5 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %10,8 ARTTI



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.