Ankara’da icradan satılık arsa

Mahkeme Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan 2.242 metrekare arsa için satış kararı verdi. Arsanın Saltuk Buğra Caddesine 1,3 km mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 04.01.2022 10:20 belirlendi.