“Batıçim’de kavga yok üretim artışı var!”

Ege Bölgesi'nin en önemli sanayi kuruluşlarından Batı Anadolu Çimento'nun (Batıçim) yüzde 30 hissesini alan Çiftay Grubu, çalışmalara hızlı başladı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Batıçim Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın, geçtiğimiz günlerdeki genel kurulla ilgili Batıçim hissedarları içinde 'büyük kavga' olduğu yönündeki söylemlerin doğru olmadığını söyledi. Kendilerinin tamamen üretime ve yatırıma odaklandığını vurgulayan Aydın, personel değişikliği ve hiçbir ilave yatırım yapılmaksızın, Batı Anadolu Grubu nezdindeki klinker üretim miktarının son 3 ayda rekor seviyelere ulaştığını açıkladı.

RAKAMLAR ORTADA

Toplantıya Aydın'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Gülant Candaş ve bazı icra kurulu üyeleri katıldı. Kuruluşun, Batısöke çimento fabrikası, Aliağa Batıliman işletmesi ve Batıenerji yatırımlarıyla bölgenin en gözde markalarından biri olduğunu belirten Aydın, "İzmir ve çevresi, sanayi yatırımları açısından çok büyük bir potansiyel barındırıyor" diye konuştu. Buluşmada şirket genel kurulunda ortaklar arasında yer alan Ünal Ailesi'nden gelen itirazlar ve bu aileden Feyyaz Ünal'ın satışın ardından göreve gelen 7 yönetim kurulu üyesinin yetki ve görevlerinin durdurulmasına ve şirkete kayyum atanması için açtığı dava konusunda da sorular yanıtlandı. Aydın, "Resmi olarak bir insanın bir şirketteki yetkisine ve kartvizitine, şirketteki büyük kavgaya sebebiyet verebilecek bir orana sahip olup olmadığına bakmak lazım ki 'büyük kavga' diye yazılabilsin. Böyle bir şey kesinlikle yok. Batıçim'in 3 aydaki rakamları burada bir aile kavgasının olmadığını çok net gösteriyor" dedi.

HİSSESİ YÜZDE 1 ORANINDA

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağdaş Selvi de, hukuki süreç ile ilgili bilgi vererek, "Şu an dava açan sadece Feyyaz Ünal. Kendisinin hissesi yüzde 1 oranında. Bu büyük kavgaya sebebiyet verir mi? Bize göre vermez. Haklı olduğumuz zaten sürecin sonunda anlaşılacak" dedi. Feyyaz Ünal'ın genel kurulda iddia ettiği gibi yeni yönetimin tamamen Çiftay Grubu'nun önerdiği isimlerden oluşması halinde çağrı yükümlülüğü doğması gerektiği yönündeki iddiasını da değerlendiren Selvi, şunları söyledi: "Zorunlu çağrı dediğiniz şey, biz yüzde 51 hisseyi almış olsaydık veya A grubunda imtiyazlı paylarımız yarıdan fazla olsaydı olurdu. Biz azınlık hisseyi satın aldık."

ERHAN GÜLENÇ

DURUŞMA 24 KASIM'DA

ŞİRKET hissedarı Feyyaz Ünal, avukatı Orkun Gülaç aracılığıyla mahkemeye başvurmuştu. Başvuruda 26 Ekim 2021 tarihli kararların ve Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararın Türk Ticaret Kanunu'na aykırı olmasından ve hakkın kötüye kullanılması niteliğini taşıdığından iptal edilmesi, ataması onaylanan yeni 7 yönetim kurulu üyelerinin yetki ve görevlerinin durdurulması ve şirkete kayyum atanmasının istendiği öğrenildi. Davanın duruşması 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 24 Kasım'da görülecek.

■ FATİH ŞENDİL