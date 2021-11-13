  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Çoban istihdam edene 6 bin TL

Çoban istihdam edene 6 bin TL

Çoban istihdam edene 6 bin TL

13.11.2021

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dâhil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 42 lira destek sağlanacak. 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için de 370 lira destek verilecek. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 destek ödenecek. 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 6 bin lira olarak ödenecek. 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için de 370 lira destek verilecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çoban istihdam edene 6 bin TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.