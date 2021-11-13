Çoban istihdam edene 6 bin TL

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dâhil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 42 lira destek sağlanacak. 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için de 370 lira destek verilecek. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 destek ödenecek. 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 6 bin lira olarak ödenecek. 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için de 370 lira destek verilecek.