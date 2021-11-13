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Haberler Ekonomi İTOB olağan mali kurul toplantısı yapıldı

İTOB olağan mali kurul toplantısı yapıldı

İTOB olağan mali kurul toplantısı yapıldı

13.11.2021

İZMİR Tekeli'de bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi Olağan Mali Kurulu toplandı. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar önderliğinde yapılan toplantıda, ülkemiz ekonomisine katkı ve üretim faaliyetlerinin hız kesmeden yükseltilmesi konu alındı. Acar, "Yeni yılda üretim planlamamızı yaptık. Ülkemize ve ekonomimize katkıda bulunmaya devam ediyoruz" dedi. İTOB içerisinde geçmişten gelen üretim ve kalite kültürünün korunduğunun altını çizen Acar, "Bugün bu kültürün içerisinde yer alıp üretmek isteyen üyelerimizle doluluk oranımız yüzde 95'lere ulaştı. İlk günden beri üretici yüzümüzü dünyaya duyurmak ve Türkiye'de marka OSB olma hedefimize hızla ilerliyoruz" diye konuştu.

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