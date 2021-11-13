İzmir’de icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan 2+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin bulunduğu binada asansör olmadığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 09.02.2022 16:00 belirlendi.