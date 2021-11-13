Mahkeme Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan 82 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dükkanın satış tarihi olarak 17.01.2022 10:30 belirlendi.
Kars'ta icradan satılık dükkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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