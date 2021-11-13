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Haberler Ekonomi Kars'ta icradan satılık dükkan

Kars'ta icradan satılık dükkan

Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan dükkan mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dükkanın satış fiyatı da belirtildi.

Kars’ta icradan satılık dükkan

13.11.2021, 09:22

Mahkeme Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan 82 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 17.01.2022 10:30 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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