“Kurun değeri piyasada belirlenir”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine ilişkin yorumların doğru olmadığını söyledi. Bakanlığının bütçe görüşmeleri nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Elvan, "Türkiye dalgalı kur rejimi uygulanmaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir" dedi.



ÖNCELİK ÜRETİMDE

Bu yıl büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9'un üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Bakan Elvan, "Bu büyümenin en az yüzde 65'inin yatırımlar ve net dış taleple desteklenmesini öngörüyoruz. 2021 Ocak-Eylül döneminde 2.2 milyon istihdam artışı ile salgın öncesi dönemin de üzerine çıktık" diye konuştu. Salgın döneminde Kredi Garanti Fonu kefaletiyle bugüne kadar 357 milyar TL kredi kullandırıldığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Üretimi ve ihracatı önceleyen yatırımları destekliyoruz" dedi.

HER KESİME DESTEK

Elvan, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile 2021'de 701 bin üreticiye yaklaşık 50 milyar liralık hazine faiz destekli kredi kullandırıldı. Üreticilere bütçeden 3.7 milyar lira faiz desteği sağlandı, yılsonunda 5.5 milyar ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu. Halk Bankası aracılığı ile 2021'de 185 bin esnaf ve sanatkâra yaklaşık 24 milyar liralık hazine faiz destekli kredi kullandırıldı. Esnafın 2021'den önce kullandığını da belirten Bakan Elvan, "Bu kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız" dedi. Elvan, piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte, önümüzdeki yıl yurt içinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamadıklarını da sözlerine ekledi.



"MALİ DİSİPLİNDEN VAZGEÇMEYİZ"

TÜRKİYE ekonomisinin en güçlü çıpasının kamu maliyesi olduğunu dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Bütçemizi, ekonomiye ve ihtiyaç sahibi sosyal kesimlere destek vermek için 20 yıldır esnek bir yaklaşımla yönetiyoruz. Bunu yaparken de mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

HAZAL ATEŞ