Özdilek’te büyük Kasım indirimi

Özdilek AVM'leri ve hipermarketlerinden alışveriş yapacak olanları, Kasım ayı boyunca sürpriz indirimler bekliyor. 17 Kasım'a kadar U.S. Polo Assn. marka seçili kadın çocuk erkek giyim ürünlerinde net yüzde 30 indirim, 14 Kasım'a kadar seçili Pierre Cardin ürünlerinde yüzde 30 + yüzde 20 indirim uygulanıyor. 14 Kasım tarihine kadar Altınyıldız Classics'te ise yüzde 50'ye varan indirimler ve London&London kadın ayakkabı ve botlarda da yüzde 20'ye varan indirim sunuluyor. Yine 14 Kasım'a kadar Cat&Harley marka botlarda da yüzde 20 indirim fırsatları kullanıcıları bekliyor. Ayrıca 30 Kasım'a kadar Lumberjack'in tüm ayakkabı ve tekstil ürünlerinde ikincisine yüzde 50 indirim uygulanıyor.