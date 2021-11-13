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Haberler Ekonomi 'Sedan çalışmalarına başladık'

'Sedan çalışmalarına başladık'

’Sedan çalışmalarına başladık’

13.11.2021

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'nda (IAEC) yaptığı konuşmada, mobilite ekosisteminde oyunun kurallarının ve müşteri beklentilerinin değiştiğini söyledi. Dijital ortamda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Karakaş, "Yaptığınız araştırmalarda şunu gördük; başarılı olabilmek için birden fazla modelimizin olması lazım. Yeni bir oyuncu olarak kendimize beş tane model belirledik. Bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak. C segmentindeki sedanımızın çalışmaları da başladı" dedi.

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