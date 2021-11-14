Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 3600 ek gösterge Ocak ayında TBMM’ye geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen'in düzenlediği buluşmaya katılarak asgari ücret ve 3600 ek gösterge konuları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilgin, "Bugün devam eden pandemi krizi batı sisteminin sonunun yaklaştığını göstermektedir. Sağlık sistemine parası olmadığı için tedavi edilemeyen insanlar, batı sisteminin nasıl gayri insani sisteme dönüştüğünü gösterir" dedi.

3600 EK GÖSTERGE MECLİS'E GİDİYOR

Açıklamalarına devam eden Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili tarih verdi.

Bilgin, 600 ek gösterge çalışmalarında sona doğru gelindiğini açıklayarak, "Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRET, ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR REFAH DÜZEYİNE TAŞINMALI"

Öte yandan asgari ücretle de ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma Bakanı Bilgin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak, işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye'nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir.

Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır."