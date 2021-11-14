Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna 16-17 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara'da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
İçişleri Bakanlığı 15 İçişleri Uzman Yardımcısı alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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