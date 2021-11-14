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Haberler Ekonomi İstanbul Üniversitesi Gemi Adamı kadrosuna 8 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Gemi Adamı kadrosuna 8 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Gemi Adamı kadrosuna 8 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

İstanbul Üniversitesi Gemi Adamı kadrosuna 8 sözleşmeli personel alacak

14.11.2021, 09:23

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz Su Bilimleri Fakültesi'nde görev yapmak üzere giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesine göre 8 (Sekiz) adet Gemi Adamı kadrosuna aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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