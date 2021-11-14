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Haberler Ekonomi KGF destekli krediler 668 milyara yaklaştı

KGF destekli krediler 668 milyara yaklaştı

KGF destekli krediler 668 milyara yaklaştı

14.11.2021

KREDI Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, bugüne kadar Fonun öz kaynakları ve Hazine garantisiyle 667,6 milyar liralık ticari kredi hacmi için toplam 571,3 milyar lira kefalet sağladıklarını söyledi. Özegen, "Kefalet destekli paketlerimizden 498 bin 388 firmamız yararlandı" diye konuştu.
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