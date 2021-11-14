  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sanayi Komisyonu’ndan TOGG’a ziyaret

Sanayi Komisyonu’ndan TOGG’a ziyaret

Sanayi Komisyonu’ndan TOGG’a ziyaret

14.11.2021

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti. Varank, TOGG'un otomotivi dönüştürecek bir işaret fişeği olduğunu belirterek, "Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sanayi Komisyonu’ndan TOGG’a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.