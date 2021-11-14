SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti. Varank, TOGG'un otomotivi dönüştürecek bir işaret fişeği olduğunu belirterek, "Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var" dedi.
Sanayi Komisyonu’ndan TOGG’a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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