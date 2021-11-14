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Haberler Ekonomi Son dakika: THY duyurdu! 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Son dakika: THY duyurdu! 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Son dakika haberi...TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladı

Son dakika: THY duyurdu! 4 ülkeden uçuşlar durduruldu
DHA

14.11.2021, 19:12 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021, 19:17

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.

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