  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Zeytin ve zeytinyağı üretimi artacak

Zeytin ve zeytinyağı üretimi artacak

Zeytin ve zeytinyağı üretimi artacak

14.11.2021

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin tahminine göre, 2021'de toplam zeytin üretiminin geçen yıla kıyasla, yüzde 32 artışla 1 milyon 738 bin 680 tona, zeytinyağı üretiminin de yüzde 35 artışla 235 bin 727 tona ulaşacağını bildirdi. Yağlık zeytin üretiminde Aydın, Muğla, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Hatay'ın, sofralık zeytin üretiminde de Manisa, Bursa, Balıkesir, Aydın ve Mersin'in ilk sıralarda yer aldığını aktaran Pakdemirli Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağında net ihracatçı konumda bulunduğunun altını çizdi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zeytin ve zeytinyağı üretimi artacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.