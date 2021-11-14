Zeytin ve zeytinyağı üretimi artacak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin tahminine göre, 2021'de toplam zeytin üretiminin geçen yıla kıyasla, yüzde 32 artışla 1 milyon 738 bin 680 tona, zeytinyağı üretiminin de yüzde 35 artışla 235 bin 727 tona ulaşacağını bildirdi. Yağlık zeytin üretiminde Aydın, Muğla, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Hatay'ın, sofralık zeytin üretiminde de Manisa, Bursa, Balıkesir, Aydın ve Mersin'in ilk sıralarda yer aldığını aktaran Pakdemirli Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağında net ihracatçı konumda bulunduğunun altını çizdi.

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