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Haberler Ekonomi 12 aylık cari açık geriledi

12 aylık cari açık geriledi

12.1.2022

12 aylık cari açık geriledi
TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, 2020 yılının Kasım ayında 3 milyar 547 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, Kasım 2021'de 866 milyon dolar azalarak 2 milyar 681 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolara geriledi. Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın Kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1 milyar 916 milyon dolara yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.