Ayakkabıcılar Sitesi’ne meslek lisesi geliyor

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Bornova Işıkkent'teki Ayakkabıcılar Sitesi'nde oda başkanları ile esnafı ziyaret etti. Bekle, burada sorunları dinlerken, Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, Mesleki Eğitim Projesi kapsamında meslek lisesi protokolünün onaylandığını belirterek, "Hedefimiz; öğrencilerimizle birlikte Ayakkabıcılar Sitesi'nde istihdam problemini ortadan kaldırmak. Esnafımız da yetişmiş personel sıkıntısından kurtulacak" dedi. Bekle ve Güldoğan'ın, Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Süleyman Özcan ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata'ya yaptığı ziyaretlerde, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu da hazır bulundu.

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