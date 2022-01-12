İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.24 ve 26. Maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin 'Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine' göre öğretim üyesi alınacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.