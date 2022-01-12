Kantinciler değişim istiyor

İZMİR Kantinciler Esnaf Odası üyeleri 15 Ocak Cuma günü yeni başkanını seçecek. Mevcut Başkan Özgür Yavuz ile adaylar Aydın Esnafoğlu ve Yılmaz Kayar'ın yarışacağı kongre İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde yapılacak.

Adaylardan Aydın Esnafoğlu, kongre öncesi Yeni Asır'a, kantinci esnafının hak ve menfaatini korumak için ekibiyle birlikte göreve hazır olduğunu ifade etti. Kantin-İş Sen İzmir İl Temsilciği görevini yürüten Esnafoğlu, özellikle pandemi döneminde esnafın haklarını korumak için yaptığı çalışmalarla ismini duyurdu.

Yeni projelerle çıtayı yükseltmek istediğini belirten Esnafoğlu, "Çalışkan ve işinin ehli bir ekiple yola çıktık. Odada artık değişim zamanı geldi. Okul önlerinde seyyara engel olunacak. Kadın kolları teşkilatlanmasını başlatacağız" dedi. ■ TOLGA TEKİN