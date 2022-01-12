Nergis Festivali 22 Ocak’ta başlıyor

İZMİR Karaburun'da yetişen nergisler hasat edilerek iç piyasaya sürülürken, üreticiler bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu söyledi. Bölge halkı 22-23 Ocak günlerinde düzenlenecek nergis festivaline hazırlanırken, Aralık'ta 60 liradan satılan Karaburun nergisinin demeti bugünlerde 40 liraya geriledi. Karaburun Ziraat Odası Başkanı Gazanfer Yavaş, nergise talebin yoğun olduğunu belirterek, "Demeti 40 liranın altına düşmez. İzmir'i nergis kokusu sardı. Önümüzdeki hafta da festivalimizi yapacağız. Festivale herkesi bekliyoruz yalnız misafirlerimizden bir isteğimiz var. Tarlalardan nergislerin koparılmamasını rica ediyoruz. Çünkü hepsi sahipli" dedi.

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