Stokçuya ağır ceza

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasında, 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarıldı.

Stokçuluğa ve aşırı fiyata karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Kanun, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından yürürlüğe giren Kanun torba niteliğinde birçok konuda düzenlemeleri kapsıyor. Yasayla oda ve borsa alacaklarında icra ve iflas takipleri 31 Aralık 2023'e kadar duracak.