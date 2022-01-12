TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 75 İstasyon Operasyon İşçisi alım ilanı

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden "İSTASYON OPERASYON İŞÇİSİ ALIMI İLANI" geldi. Yayınlanan ilanda "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul İl Sınırlarında Bulunan İşyerlerine Belirsiz Süreli İşçi Olarak 75 İstasyon Operasyon İşçisi Alınacaktır. İşgücü talebimiz 11.01.2022-17.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR'da yayınlanacaktır." denildi.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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