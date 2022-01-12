  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 75 İstasyon Operasyon İşçisi alım ilanı

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 75 İstasyon Operasyon İşçisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi alımı ilanı yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde 75 istasyon operasyon işçisi istihdam edeceğini duyurdu.

12.01.2022, 09:22

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 75 İstasyon Operasyon İşçisi alım ilanı

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden "İSTASYON OPERASYON İŞÇİSİ ALIMI İLANI" geldi. Yayınlanan ilanda "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul İl Sınırlarında Bulunan İşyerlerine Belirsiz Süreli İşçi Olarak 75 İstasyon Operasyon İşçisi Alınacaktır. İşgücü talebimiz 11.01.2022-17.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR'da yayınlanacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...