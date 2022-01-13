Celil Anık: Kaldığımız yerden yola devam ediyoruz

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrede taksici esnafından güvenoyu alarak yeniden başkanlığa seçilen Celil Anık, tüm üyelere teşekkür etti. Tüm esnafı kucaklama sözü veren ve birlik ve beraberlik içerisinde önümüzdeki dönemi geçirmek istediğini ifade eden Anık, "Tüm esnafımıza eşit mesafedeyiz" vurgusu yaptı.

ÖRNEK OLACAĞIZ

İzmir'de uzun bir süredir yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını ve bundan sonraki süreçte de aynı azim ve heyecanla daha büyük atılımlara imza atacaklarını dile getiren Anık, İzmirli taksicilerin tüm ülke genelinde örnek gösterileceğini kaydetti. Anık, şunları söyledi: "Bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da İzmir'de taksi ve taksicilerden memnun olmayan kimse olmayacak. Tüm Türkiye'ye hem teknolojimiz hem de taksici esnafımız olarak örnek olmaya devam edeceğiz. Hizmet bayrağını bir basamak yukarıya taşıyacağız. Bu sayede İzmir'e zaten giremeyen küresel firma ve benzerleri İzmir'in kıyısından bile geçmeyi düşünmeyecekler. Bunu geçtiğimiz dönem hayata soktuğumuz VIP Taksi ve diğer sistemlerle göstermiştik."

TOLGA TEKİN